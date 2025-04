Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 2-6, 1-0, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: serve una reazione nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30generoso in difesa, masfonda con il rovescio lungolinea.15-30 Orrenda volée di rovescio diche finisce in corridoio.15-15 Servizio e diritto incrociato del n.2 del mondo.0-15 Doppio fallo di.1-0 Battuta vincente al centro. Importante che Matteo chieda di più al suo servizio.40-15 Scambio lungo, scappa via il diritto del tedesco.30-15 Battuta esterna vincente del n.34.15-15mette in rete un diritto lungolinea in avanzamento.Let sulla seconda di servizio.15-0 Ace al centro. Quasi a volersi dare una scossa.Inizia ilset conin battuta.Già 13 errori gratuiti per, contro gli 8 del tedesco.sta ottenendo troppo poco con la battuta: 56% di punti ottenuti con la prima, appena 38% con la seconda.