Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 1-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: doppio break, primo set compromesso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Allucinante diritto lungolinea vincente di. Potenza disarmante. 180 km/h..40-0 In rete la risposta di diritto sulla seconda di.30-0 Ancora un servizio vincente.15-0 Battuta vincente dell’italiano.1-5 Ace al centro. Sin qui non c’è partita. Serve una scossa in vista del secondo set.A-40ha fatto quello che ha potuto in difesa, manon gli ha dato scampo, chiudendo tra l’altro con un complesso smash indietreggiando.40-40fallo del n.2.40-30generoso in difesa, ma poi mette il rovescio in rete.30-30 Superbo passante di diritto incrociato dell’azzurro.30-15 Ace esterno del n.2.15-15 Servizio e rovescio incrociato del tedesco in uscita dal servizio.0-15 Ritorna loche conosciamo a rete e mette lunga la volée di rovescio.