Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 1-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: avvio contratto, c’è un break da recuperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Battuta vincente al centro per l’italiano.0-15 Lungo il diritto a sventaglio dell’azzurro in uscita dal servizio.1-3 Servizio, diritto e smash di. In rete il recupero disperato di. Quelin apertura non ci voleva, ha dato un indirizzo al primo set.A-40era riuscito a rispondere, ma ha affossato un diritto in rete.40-40resiste sulla diagonale di rovescio ed è il tedesco il primo a sbagliare: palla in rete.40-30comanda da fondo, matrova uno spettacolare passante di diritto lungolinea vincente.40-15 Battuta vincente al centro a 220 km/h.30-15 Buona risposta dell’italiano, in rete il diritto di.30-0 In rete il rovescio lungolinea di.15-0 Servizio potente e rovescio incrociato di