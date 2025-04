Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 0-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: break immediato del tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Servizio e diritto, in rete il passante di rovescio dell’azzurro.40-30 Stupendo diritto lungolinea vincente del n.34.è rimasto fermo.40-15picchia di diritto.arriva in ritardo e mette in rete il diritto.30-15padroneggia bene la rete, largo il passante di rovescio di.15-15 Diritto incrociato vincente diin uscita dal servizio.0-15 Doppio fallo del.0-1di. Ilfa malissimo con un rovescio lungolinea su cuinon può nulla.30-40 In rete il diritto incrociato diin uscita dal servizio.30-30 Servizio e diritto per l’azzurro.15-30 Solidissimo in difesacerca il vincente con il diritto lungolinea, ma la palla è larga di poco.