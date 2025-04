LIVE Bayern Monaco-Inter Champions League calcio 2025 in DIRETTA | tedeschi in emergenza nella sfida d’andata

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Bayern Monaco-Inter, Champions League calcio in DIRETTA, i nerazzurri vogliono fare una grande partita.Momento delicato per l’Inter. La corsa ai tre tornei vede un aprile pieno di appuntamenti, tutti importanti. I nerazzurri partono questa sera a Monaco di Baviera contro il Bayern nell’andata dei quarti di Champions, poi sarà il turno della partita di Serie A a San Siro contro il Cagliari, mercoledì prossimo invece il ritorno contro i tedeschi.Assenza pesante di Denzel Dumfries, sempre titolare quest’anno. Il fattore a vantaggio dell’Inter è rappresentato dalle enormi assenze del Bayern Monaco, almeno sette.Lunga la lista di infortunati per il Bayern Monaco, due soli i rientri. Kim e Goretzka saranno del match, ma l’ultima sfida ha messo fuori causa il fenomeno Musiala che si aggiunge a Neuer, Upamecano, Davis, Coman, Pavlovic e Ito. Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: tedeschi in emergenza nella sfida d’andata Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, i nerazzurri vogliono fare una grande partita.Momento delicato per l’. La corsa ai tre tornei vede un aprile pieno di appuntamenti, tutti importanti. I nerazzurri partono questa sera adi Baviera contro ilnell’andata dei quarti di, poi sarà il turno della partita di Serie A a San Siro contro il Cagliari, mercoledì prossimo invece il ritorno contro i.Assenza pesante di Denzel Dumfries, sempre titolare quest’anno. Il fattore a vantaggio dell’è rappresentato dalle enormi assenze del, almeno sette.Lunga la lista di infortunati per il, due soli i rientri. Kim e Goretzka saranno del match, ma l’ultimaha messo fuori causa il fenomeno Musiala che si aggiunge a Neuer, Upamecano, Davis, Coman, Pavlovic e Ito.

