LIVE Bayern Monaco-Inter Champions League calcio 2025 in DIRETTA | Carlos Augusto parte titolare!

DIRETTA LIVE20.01 Ecco le formazioni ufficiali:Bayern Monaco (3-4-3): Urbig; Stanisic, Dier, Kim, Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro; Olise, Kane, Sané. All. KompanyInter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Bayern Monaco-Inter.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Bayern Monaco-Inter, Champions League calcio in DIRETTA, i nerazzurri vogliono fare una grande partita.Momento delicato per l’Inter. La corsa ai tre tornei vede un aprile pieno di appuntamenti, tutti importanti. I nerazzurri partono questa sera a Monaco di Baviera contro il Bayern nell’andata dei quarti di Champions, poi sarà il turno della partita di Serie A a San Siro contro il Cagliari, mercoledì prossimo invece il ritorno contro i tedeschi. Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Carlos Augusto parte titolare! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-3): Urbig; Stanisic, Dier, Kim, Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro; Olise, Kane, Sané. All. Kompany(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi20.00 Buonasera e benvenuti alladi.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, i nerazzurri vogliono fare una grande partita.Momento delicato per l’. La corsa ai tre tornei vede un aprile pieno di appuntamenti, tutti importanti. I nerazzurri partono questa sera adi Baviera contro ilnell’andata dei quarti di, poi sarà il turno della partita di Serie A a San Siro contro il Cagliari, mercoledì prossimo invece il ritorno contro i tedeschi.

