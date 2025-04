Inter-news.it - LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1: primo cambio, entra Frattesi

Leggi su Inter-news.it

, partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i bavaresi allenati da Vincent Kompany. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Allianz Arena didi Baviera.0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA79? KANE AL LATO! Sponda di Laimer per il tiro a rimorchio di Kane, che stringe troppo col destro e il pallone finisce fuori.78? Secondoper l’: esce Darmian edBisseck.75? Lautaro Martinez aggira Stanisic e cerca subito la porta di controbalzo da distanza lunghissima, facile per Urbig.73? Unnell’per Mkhitaryan. Mentre nel, ci sono tre ingressi: Gnabry, Muller e Boey al posto di Sané, Guerreiro e Kim.