LIVE Bayern Monaco-Inter, partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i bavaresi allenati da Vincent Kompany. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA55? URBIG STOPPA Lautaro! Ancora tanta Inter, Thuram va per Lautaro Martinez, il quale calcia in porta da dentro l’area ma c’è Urbig.53? Lautaro Martinez si becca il secondo cartellino di Bayern Monaco-Inter dopo Kim: fallo a fermare Olise.52? Goretska provvidenziale sull’imbucata di Calhanoglu nello schema su punizione verso Lautaro Martinez. Angolo per i nerazzurri.48? Il secondo tempo riparte un po’ come il primo: ossia grande pressing del Bayern, con l’Inter che prova a non scomporsi. Inter-news.it - LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1: Lautaro Martinez sfiora il secondo Leggi su Inter-news.it , partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i bavaresi allenati da Vincent Kompany. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Allianz Arena didi Baviera.0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA55? URBIG STOPPA! Ancora tanta, Thuram va per, il quale calcia in porta da dentro l’area ma c’è Urbig.53?si becca ilcartellino didopo Kim: fallo a fermare Olise.52? Goretska provvidenziale sull’imbucata di Calhanoglu nello schema su punizione verso. Angolo per i nerazzurri.48? Iltempo riparte un po’ come il primo: ossia grande pressing del, con l’che prova a non scomporsi.

