LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1 | inizia il secondo tempo!

LIVE Bayern Monaco-Inter, partita valida per l'andata dei quarti di finale della Champions League 2024-25. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i bavaresi allenati da Vincent Kompany. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1 – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

22.03 LIVE Bayern Monaco-Inter: COMINCIA LA RIPRESA!

22.02 Si riscalda de Vrij in maniera precauzionale, ma l'Inter non farà cambi. E lo stesso vale per il Bayern Monaco.

22.01 Presto ricomincerà Bayern-Inter, le due squadre stanno rientrando sul rettangolo verde.

Concludiamo in vantaggio il primo tempo all'Allianz Arena, grazie ad un gol superbo di Lautaro Martinez. Ora bisogna tenere e non avere cali di concentrazione.

