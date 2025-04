Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: vicino al raddoppio Lautaro Martinez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Si scalda Muller per il.58? Colpo su Barella, anche Thuram non al massimo della condizione.56? Kane non riesce ad arrivare al tiro da buonissima posizione.54? Destro di, respinge Urbig.52? Giallo per, fallo su Olise.50? Inizia a scaldarsi Arnautovic.48? Massimo sforzo del.46? Inizia il secondo tempo!21.50 Una grandedi personalità va in vantaggio nel primo tempo, Kane manda il possibile gol di vantaggio sul palo.A tra poco per la ripresa!45? Finisce il primo tempo,0-1.43? Ultimi tentativi del.41? Fuorigioco per l’che gioca davvero bene di rimessa.39? Momento nero per il.37? Goooooooooooooooool,con l’esterno trova l’incrocio dei pali,0-1.