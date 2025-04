LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1 Champions League calcio 2025 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

DIRETTA LIVE52? Giallo per Lautaro Martinez, fallo su Olise.50? inizia a scaldarsi Arnautovic.48? Massimo sforzo del Bayern Monaco.46? inizia il secondo tempo!21.50 Una grande Inter di personalità va in vantaggio nel primo tempo, Kane manda il possibile gol di vantaggio sul palo.A tra poco per la ripresa!45? Finisce il primo tempo, Bayern Monaco-Inter 0-1.43? Ultimi tentativi del Bayern Monaco.41? Fuorigioco per l’Inter che gioca davvero bene di rimessa.39? Momento nero per il Bayern Monaco.37? Goooooooooooooooool, Lautaro Martinez con l’esterno trova l’incrocio dei pali, Bayern Monaco-Inter 0-1.35? Lungo possesso palla dell’Inter.33? Lautaro Martinez scivola davanti al portiere.31? Sinistro di Olise che finisce deviato sulle mani di Sommer.29? Carlos Augusto con il sinistro manda sull’esterno della rete. Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Giallo per Lautaro Martinez, fallo su Olise.50?a scaldarsi Arnautovic.48? Massimo sforzo del.46?il!21.50 Una grandedi personalità va in vantaggio nel primo, Kane manda il possibile gol di vantaggio sul palo.A tra poco per la ripresa!45? Finisce il primo0-1.43? Ultimi tentativi del.41? Fuorigioco per l’che gioca davvero bene di rimessa.39? Momento nero per il.37? Goooooooooooooooool, Lautaro Martinez con l’esterno trova l’incrocio dei pali,0-1.35? Lungo possesso palla dell’.33? Lautaro Martinez scivola davanti al portiere.31? Sinistro di Olise che finisce deviato sulle mani di Sommer.29? Carlos Augusto con il sinistro manda sull’esterno della rete.

