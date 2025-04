Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Gnabry manda sull’esterno della rete!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Kane sbaglia da buona posizione.80? Fuori Darmian, dentro Bisseck nell’.78? Sinistro di, pallone.76? Guerreiro, Kim e Sanè, dentro Muller, Boey enel.74? Fuori Mkhitaryan, dentro Frattesi nell’.72? Pronti l’ingresso in campo die Muller.70? Punizione di Kimmich che finisce sulle mani di Sommer.68? Passaggio troppo lungo di Laimer.66? Ottimo lavoro fino a questo momento di Thuram e Lautaro Martinez.64? Guerreiro dalla distanza sfiora la traversa.62? Stanisic di testa non trova la porta.60? Si scalda Muller per il.58? Colpo su Barella, anche Thuram non al massimocondizione.56? Kane non riesce ad arrivare al tiro da buonissima posizione.54? Destro di Lautaro Martinez, respinge Urbig.