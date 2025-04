Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Inter 0-0, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Thuram sfida Kane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38 Joshua Kimmich ha realizzato 1015 passaggi in questa; un primato in una singola stagione della competizione dal 2013/14 (1080, Toni Kroos e 1020, Xavi in quel caso). Allo stesso tempo, il tedesco è il mediano che ha creato più occasioni per i compagni (35) e ha effettuato più passaggi verticali che superano la linea di pressione avversaria (201) in questa competizione.20.34 Lautaro Martínez ha segnato sei reti in nove apparizioni in questa; l’ultimo calciatore dell’a realizzare di più in una singola edizione della competizione è stato Samuel Eto’o nel 2010/11 (otto), la cui ultimo gol in quella stagione arrivò in trasferta contro ilnegli ottavi di finale.20.30 Nelle ultime tre tornei di(dal 2022/23), Achraf Hakimi (otto) è l’unico terzino/esterno ad aver fornito più assist di Federico Dimarco dell’(sei).