Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Inter 0-0, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: tentativo di Olise!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Partita molto aperta da entrambe le parti.9? Tiro da fuori di Calhanoglu che mette in difficoltà Urbig.7?chiama subito all’vento Sommer.5? Verticale per Thuram, pallone troppo lungo.3?che prova subito la tattica del contropiede.1? Inizia la partita!20.58 Tutto pronto per l’inizio della partita.20.56 Inno dellain corso.20.51 Tra le assenze pesanti nel, spicca senza dubbio quella di Musiala.20.48 Tra poco l’ingresso in campo dei giocatori.20.43 Lautaro Martínez ha segnato sei reti in nove apparizioni in questa; l’ultimo calciatore dell’a segnare di più in una singola edizione della competizione è stato Samuel Eto’o nel 2010/11 (otto), la cui ultimo gol in quella stagione arrivò in trasferta contro ilnegli ottavi di finale.