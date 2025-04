Tvzap.it - “L’Isola dei famosi”, svelato il nome di un nuovo concorrente

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Il gossip televisivo si infiamma: durante l’ultima puntata del suo programma 100×100 Parpiglia, il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha rivelato una clamorosa indiscrezione sul cast della prossima edizione dedei, in onda su Canale 5 da maggio 2025 con la conduzione di Veronica Gentili. “Questa è una notizia in esclusiva!”, ha dichiarato in diretta Parpiglia, svelando ildi un cantante che sarebbe in lizza per partecipare al reality. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Manila Nazzaro a “The Couple”, la frecciata del marito Stefano Oradei scatena il gossipLeggi anche: Funerali di Antonello Fassari, l’ultimo saluto commosso di Claudio Amendoladeiin alto mare: cast e opinionisti ancora da definireSecondo quanto riportato da Fanpage.