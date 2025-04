Sport.periodicodaily.com - Lione-Manchester Utd: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2024/2025. I francesi in gran forma affrontare i Red Devils alle prese con una stagione deludente.Utd si giocherà giovedì 10 aprile 2025 alle ore 21 presso il Parc Olympique.UTD: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento favorevole per i francesi, reduci da otto vittorie in undici partite, che hanno consentito loro di piazzarsi al quinto posto in campionato. Ma la squadra di Fonseca vuole proseguire il suo trend anche in Europa League dove non conquista la semifinale da otto anni. I Red Devils navigano nelle parti basse della Premier League, e neppure l’arrivo del tecnico Amorim è riuscito a risollevare le loro sorti. Il proseguimento del cammino in Europa League diventa fondamentale per salvare una stagione che diventerebbe disastrosa.