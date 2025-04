L'Inter sbanca Monaco | Lautaro-Frattesi 2-1 al Bayern

È stata archiviata l’indagine per peculato contro l’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Leonardo Apache La Russa, la Procura chiede l'archiviazione per la violenza sessuale. «Ma va processato per revenge porn. La ragazza era sincera».

Leonardo La Russa, l'accusa: revenge porn, non stupro. Il padre: «Sono confortato».

Pm: 'Archiviare l'inchiesta su La Russa jr per violenza, non percepì la mancanza di volontà della ragazza'.

Meloni: "Proporrò a Trump lo 'zero per zero' sui dazi con l'Ue" | La Casa Bianca: "Da mercoledì tariffe doganali al 104% alla Cina".

Dazi Usa, cosa importa l’Italia dagli Stati Uniti? Ecco i prodotti americani più venduti.