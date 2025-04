Sport.quotidiano.net - L'Inter passa a Monaco di Baviera: Bayern ko 1-2. L'urlo di Frattesi allo scadere

di, 8 aprile 2025 - L'espugnadiun'altra volta. Partita al cardiopalma, proprio da pazza, giocata bene per oltre un'ora e con l'iniziale vantaggio di Lautaro, poi ilè uscito di prepotenza, creando tanto e facendo soffrire i nerazzurri fino al pari di Muller all'85, ma i tedeschi non hanno fatto i conti cone il suo classico inserimento da dietro per il sacco completo a due dalla fine. C'è stato tutto nella partita dell', gioco corale e manovra, ma anche difesa strenua contro una squadra forte nonostante le assenze. E' solo il primo tempo, ma il morale nerazzurro sarà alto. Tra sette giorni il ritorno a San Siro con un piccolo vantaggio. Lautaro di esterno destro Inzaghi deve rinunciare a Dimarco, gioca Augusto, in mezzo recupera Calhanoglu e dietro c’è Bastoni, che era in dubbio, davanti la Thu-La.