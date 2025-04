Ilnerazzurro.it - L’Inter non bada a spese e sceglie il lusso per la trasferta tedesca: spesa cifra folle per l’albergo

nonper i propri ragazzi. Per la sfida d’eccellenza, anche tutto il contorno deve esserlo. I nerazzurri sono arrivati a Monaco nella giornata di ieri, e oggi affronteranno il Bayern alle ore 21:00 nella sfida valida per il quarto di finale d’andata della Champions League. Il palcoscenico è il più prestigio che ci sia, il livello della partita non è da meno. Di conseguenza anche la componente relativa al giusto riposo e relax in vista dell’incontro non poteva essere da meno. È proprio per questo cheha scelto di alloggiare in un hotel di, non nuovo ad ospitare figure di un certo calibro.Il “The Charles”A metà strada tra la stazione centrale e Karlsplatz (una delle piazze principali della città, ndr) sorge il The Charles, lussuoso hotel a cinque stelle dotato di ogni possibile comfort, i cui prezzi delle camere possono toccare anche i 1300 euro a notte.