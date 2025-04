Ilgiorno.it - "L’Intelligenza artificiale? . Ci può aiutare"

Un consiglio "da esperto" su come aumentare la produttività, indicazioni sulla coltivazione maggiormente idonea in zona, notizie sul mercato, suggerimenti su modifiche o cambiamenti all‘attività dettati, anche, dal cambiamento climatico, "l‘Intelligenzapotenziale alleata anche nei campi. Non esaltiamola. Ma impariamo a conoscerla". Donne impresa Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza "a scuola" di IA all‘ultima riunione del coordinamento delle imprese al femminile. In collegamento l‘esperto Roberto Mazzei, in aula tante imprenditrici dei campi, a coordinare la segretaria Valeria Simona Chiesa e la responsabile interprovinciale Maria Antonia Ceriani (nella foto), titolare, a Corneliano Bertario di Truccazzano, dell‘azienda agricola modello e fattoria didattica Claudina. L‘idea di un approfondimento sul tema proprio di Ceriani, buona la partecipazione, "soprattutto in periodo di semina, quando è complesso allontanarsi dai campi".