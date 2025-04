Ilfattoquotidiano.it - L’incontro tra Laudesi e Theatre No Theatre a Milano: così il teatro combatte l’isolamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è stato un tempo in cui fra i gruppi teatrali era una pratica diffusa quella di incontrarsi, scambiare materiali e metodi di lavoro e, non di rado, collaborare artisticamente. Penso in particolare all’area variegata che si chiamò – grazie a Eugenio Barba – “terzo”, presidiata negli anni Settanta e Ottanta da formazioni comeTascabile di Bergamo,Potlach, Piccolodi Pontedera,Nucleo,di Ventura,Settimo. Formazioni nella cui nascita quasi sempre aveva avuto un’importanza decisiva il legame con l’Odin Teatret.Lo stesso Jerzy Grotowski, il grande maestro polacco di cui troppo spesso si è sottolineata la tendenza alla chiusura, da quando si installò a Pontedera con il Workcenter, nel 1986, promosse per anni decine e decine di incontri con le realtà più giovani della nuova scena italiana.