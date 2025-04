Lilt Salerno salute e prevenzione | indetto il concorso fotografico Lo Sguardo e il Sorriso

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Salerno, presieduta dal Dottor Giuseppe Pistolese, presenterà giovedì 10 aprile alle ore 10:00, la prima edizione del concorso fotografico dal titolo "Lo Sguardo e il Sorriso", un'iniziativa che unisce l'arte della fotografia alla sensibilizzazione sul tema della salute e della prevenzione.La conferenza stampa di presentazione del concorso si terrà presso la Sala Marcello Torre di Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno. All'incontro interverranno:• Vincenzo Napoli, neoeletto Presidente della Provincia di Salerno• Francesco Morra, Consigliere Provinciale delegato alla cultura• Giuseppe Pistolese, Presidente dell'Associazione Provinciale Lilt Salerno• Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare e Consigliere Provinciale con delega all'ambiente• Giuseppe Giannella, Assessore alla Sanità del Comune di Vietri sul Mare• I componenti della Giuria Tecnica del concorso: Olga Chieffi, Pino Falcone, Giuseppe Leone, Enrico Salzano e Antonia Willburger L'evento è stato organizzato grazie alla collaborazione dell'A.

