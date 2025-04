Iltempo.it - Lievi miglioramenti per il Papa. "Evento per evento": cosa filtra sulla Settimana Santa

Sebbene la struttura di CasaMarta sia stata allestita in modo da poter garantire interventi tempestivi, dal Vaticanocauto ottimismo e si apprende che la situazione diFrancesco è "stazionaria con i". Prova ne è stato lo strappo alla regola fatto dal Pontefice stesso, che domenica scorsa è uscito a sorpresa in piazza San Pietro per affacciarsi al Giubileo dei malati. I frutti della terapia e della fisioterapia ci sono "sia per la parte motoria che riguardo la voce". È la sala stampa dellaSede a comunicarlo. Era "desiderio delprendere parte a questo momento di vicinanza dei pellegrini malati", precisano in merito alla decisione di Bergoglio di salutare la folla domenica scorsa. Dal punto di vista medico, ilprosegue le terapie secondo i consigli dei medici: fa uso di alti flussi di ossigenazione nelle ore notturne solo quando richiesto, mentre il quadro rimane stazionario anche per quanto riguarda gli esami clinici.