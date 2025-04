Lanazione.it - “Liberazione quotidiana”, un volume a cura di Pier Vittorio Buffa e Nicola Manaresi

Arezzo, 8 aprile 2025 – Il 25 aprile 1945 è la data simbolo delladell’Italia dal nazifascismo, il giorno in cui un Paese intero riprese fiato dopo vent’anni di asfissia. Ma cosa accadeva, davvero, quel giorno nelle case, nei campi, nei paesi e nelle città italiane? Quali emozioni, quali paure, quali speranze animavano gli italiani mentre il Paese si liberava dall’occupazione nazifascista? Per la sua ventisettesima pubblicazione, in uscita il 15 aprile, Succedeoggi Libri presenta un’opera corale e necessaria, che restituisce voce e volto a uno dei giorni più importanti della storia italiana: “”, undiche raccoglie per la prima volta le parole vive e autentiche di quel giorno, scritte da persone comuni nei loro diari.