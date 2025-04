Tvzap.it - “L’hanno coperto”: omicidio Ilaria Sula, chi sarebbero i complici di Mark Samson

Leggi su Tvzap.it

Le indagini sull’disi stanno ampliando, coinvolgendo non solo la madre diAntony, ma anche altre due persone sospettate di averlo aiutato a occultare il corpo della vittima. (Continua.)Leggi anche:scomparsa da giorni, poco fa la terribile scoperta: comeritrovataLeggi anche: Pamela Prati, la ferita è ancora aperta: “Ho subito una violenza gravissima”diLo scorso 22 marzo,, studentessa universitaria di 22 anni, è stata uccisa a Roma dall’ex fidanzatoAntony. Secondo le indagini,avrebbe aggreditodopo aver letto un messaggio sul suo telefono proveniente da un altro ragazzo. Il corpo diè stato ritrovato il 26 marzo in una zona boschiva vicino a Roma, nascosto in una valigia.