L' ex comandante Schettino rinuncia alla semilibertà

comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio, non andrà in regime di semilibertà. In particolare, questa mattina, il suo difensore, in occasione dell'udienza davanti al tribunale di Sorveglianza, ha rinunciato all'istanza e i giudici hanno dichiarato il "non luogo a provvedere". Schettino è stato condannato, nel 2017, in via definitiva, a 16 anni di carcere per il naufragio della nave da crociera avvenuto, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, davanti all'isola del Giglio in cui morirono 32 persone e centinaia rimasero ferite. Agi.it - L'ex comandante Schettino rinuncia alla semilibertà Leggi su Agi.it AGI - L'exdella Costa Concordia, Francesco, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio, non andrà in regime di. In particolare, questa mattina, il suo difensore, in occasione dell'udienza davanti al tribunale di Sorveglianza, hato all'istanza e i giudici hanno dichiarato il "non luogo a provvedere".è stato condannato, nel 2017, in via definitiva, a 16 anni di carcere per il naufragio della nave da crociera avvenuto, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, davanti all'isola del Giglio in cui morirono 32 persone e centinaia rimasero ferite.

Francesco Schettino rinuncia alla semilibertà, condannato per il naufragio di Costa Concordia. Schettino rinuncia alla semilibertà. Costa Concordia, l'ex comandante Schettino rinuncia a richiesta semilibertà: il procedimento è chiuso. Naufragio Costa Concordia, l’ex comandante Francesco Schettino rinuncia alla semilibertà. Naufragio Costa Concordia, Francesco Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà. Costa Concordia, Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà: cosa succede ora all'ex comandante. Ne parlano su altre fonti

L'ex comandante Schettino rinuncia alla semilibertà - AGI - L'ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio, non andrà in regime di semilibertà. In particolare, questa mattina, il ... (msn.com)

Costa Concordia, l’ex comandante Schettino rinuncia a richiesta semilibertà: il procedimento è chiuso - Il 15 febbraio 2015 è arrivata per Schettino la condanna a 16 anni, confermata anche dalla corte d'appello di Firenze. La sentenza è diventata definitiva il 12 maggio 2017 in Cassazione. Costa ... (fanpage.it)

Schettino, 8 anni dopo la tragedia della Costa Concordia. L'ex capitano chiede la semilibertà, oggi l'udienza - Dopo aver scontato metà della pena, l’ex comandante ha maturato il termine che gli consente di accedere alle misure alternative al carcere Naufragio Costa Concordia, oggi udienza semilibertà per ex co ... (msn.com)