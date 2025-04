Ilrestodelcarlino.it - Lettera minatoria al sindaco Fabbri: “Se sentiremo suonare chitarre, ti faremo molto male”

Ferrara, 8 aprile 2025 – Minacce aldi Ferrara Alannelle forme di una. La missiva è stata recapitata in Comune e aperta questa mattina, mandata direttamente al primo cittadino. Nellaanonima, dopo un incipitoffensivo nei confronti di, il mittente scrive: “Tu continui a fare dela noi e alle nostre famiglie e noia te e alla tua famiglia se questa estatedi sera o di notte anche solo una chitarra qui in Darsena, in piazza Trento Trieste o in piazza Ariostea". E chiude: “Non è un pesce d’aprile”. “Nella mia lunga esperienza politica non è la prima volta che ricevo minacce – risponde il– e da quando sonodi Ferrara è purtroppo capitato più volte. Anche in questa occasione ho provveduto a interessare la Questura di Ferrara con una denuncia for”, ha spiegato