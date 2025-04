Lettera a un bambino ucraino | Non mollare siamo tutti con te

Caro bambino ucraino, io non ti conosco, ma è come se ti avessi già visto, perché ti sento vicino al mio cuore. Io non posso nemmeno immaginare cosa tu possa passare in questi momenti difficili, ma spesso ti penso. Ti penso la sera, quando cala la luce e tu impaurito, rannicchiato in un angolo, aspetti che risplenda nuovamente il sole con la speranza che il nuovo giorno ti porti una bella notizia, la fine della guerra. Ti penso quando vado a scuola, seduto sul mio banco, mentre tu dove sei? Mio nonno mi ha raccontato che, anche lui, quando era piccolo, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando suonavano le sirene, correva nel rifugio sotto terra, chiudeva gli occhi, aspettando che la bomba cadesse e per non sentire il boato, faceva pensieri bellissimi, immaginando posti incantati, ma il tonfo sordo della bomba lo faceva tornare alla realtà e di colpo era di nuovo triste e spaventato.

Lettera a un bambino ucraino: "Non mollare, siamo tutti con te" - L’orrore della guerra e l’urgenza della pace: appello ai potenti, un abbraccio a chi soffre. CLASSE 4 A - SCUOLA ELEMENTARE PIERO DELLA FRANCESCA- AREZZO. (lanazione.it)

