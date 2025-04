Lepore oscura il conto dei cortei

Laverita.info - Lepore oscura il conto dei cortei Leggi su Laverita.info La Lega chiede al Comune di Bologna delucidazioni sui fondi per le manifestazioni europeiste di sinistra, la risposta è spiazzante: sono «atti riservati». E i dubbi restano.

Lepore contro le marce: "C’è una strategia precisa per aumentare la tensione" - Matteo Lepore torna sulla questione delle marce neofasciste ... gli stessi gruppi che a inizio novembre avevano messo in piedi il corteo-presidio per la sicurezza a Bologna, a due passi dalla ... (msn.com)