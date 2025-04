Lepore andrà in visita agli studenti che occupano il liceo Sabin

studenti del liceo Sabin hanno occupato l’istituto. Si tratta dell’ennesima occupazione di un istituto superiore in città dopo quelle nei licei Laura Bassi, Copernico e Minghetti. In quest’ultimo istituto ci sono state sanzioni disciplinari e anche penali verso gli occupanti. Bolognatoday.it - Lepore andrà in visita agli studenti che occupano il liceo Sabin Leggi su Bolognatoday.it Il 7 aprile glidelhanno occupato l’istituto. Si tratta dell’ennesima occupazione di un istituto superiore in città dopo quelle nei licei Laura Bassi, Copernico e Minghetti. In quest’ultimo istituto ci sono state sanzioni disciplinari e anche penali verso gli occupanti.

