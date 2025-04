Leonardo Apache La Russa chiesta archiviazione per violenza sessuale Va processato per revenge porn

archiviazione per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e per l'amico Tommaso Gilardoni per i presunti abusi sessuali denunciati da una ragazza che li ha accusati di averla drogata durante una serata in discoteca, portata a casa e approfittato del suo stato di incoscienza per violentarla. Sono state chiuse invece le indagini, in vista di una richiesta di rinvio a giudizio, per il reato di revenge porn, che riguarda la diffusione di video "dal contenuto sessualmente esplicito". Reati che, in entrambi i casi, non sono contestati in concorso. Ilgiorno.it - Leonardo Apache La Russa, chiesta archiviazione per violenza sessuale. “Va processato per revenge porn” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 8 aprile 2025 – La Procura di Milano ha chiesto al gip l'perLa, figlio del presidente del Senato Ignazio La, e per l'amico Tommaso Gilardoni per i presunti abusi sessuali denunciati da una ragazza che li ha accusati di averla drogata durante una serata in discoteca, portata a casa e approfittato del suo stato di incoscienza per violentarla. Sono state chiuse invece le indagini, in vista di una ridi rinvio a giudizio, per il reato di, che riguarda la diffusione di video "dal contenuto sessualmente esplicito". Reati che, in entrambi i casi, non sono contestati in concorso.

