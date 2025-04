Lentini scompare nel nulla a 57 anni | ricerche in corso per Filippo Panerello

Lentini nella tarda mattinata di ieri Filippo Panerello, 57 anni. L'uomo si è allontanato dalla propria abitazione senza dare più notizie e da quel momento familiari e forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarlo.Al momento dell'uscita da casa, Panerello indossava un maglione grigio con fili colorati, pantaloni beige e pantofole nere incrociate aperte davanti. Non è chiaro se abbia lasciato l'abitazione a piedi o utilizzando mezzi pubblici, come autobus o treni. È possibile che si trovi in stato di difficoltà o disorientamento.Chiunque abbia informazioni utili o lo abbia visto nelle ultime ore è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti. I numeri da chiamare sono: 112 (Carabinieri di Augusta) oppure 095/7832809 (Stazione Carabinieri di Lentini).

