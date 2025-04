Leicester’s Monga è il secondo giocatore della Premier League più grande

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-08 08:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Leicester ha debuttato con l’ala di 15 anni Jeremynelle fasi conclusiveloro ultima sconfitta-quando è diventato ilpiù elevato a presentare inè nata nel luglio 2009 e a 15 anni e 271 giorni è solo dietro Ethan Nwaneri dell’Arsenal, che ha debuttato a 15 anni 181 giorni nel settembre 2022.Nwaneri ha preso a calci in questa stagione e il bossFoxes Ruud Van Nistelrooy ha visto abbastanza in un cameo luminoso per suggerire chepotrebbe avere un futuro in cima.I cinque giocatori più giovani sono . Ethan Nwaneri (Arsenal) – 15 anni, 181 giorniJeremy(Leicester) – 15 anni, 271 giorniMatthew Briggs (Fulham) – 16 anni, 68 giorniIsaiah Brown (West Brom) – 16 anni, 117 giorniAaron Lennon (Leeds) – 16 anni, 129 giorni–(@) 7 aprile 2025“Potresti vedere scorci delle sue grandi qualità.