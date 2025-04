Leicester farà il cambiamento dice Carragher – come dice Boss dormirà su

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-08 00:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Ruud van Nistelrooy ha detto cheCity ha subito una “notte difficile”, ma è stato sorvegliato del suo futuro dopo aver supervisionato una sconfitta da record nel thrashing di casa per 3-0 di Foxes da Newcastle lunedì.è diventato la prima squadra nella storia della lega di calcio inglese a perdere otto partite successive della lega di casa senza segnare e è 15 punti dalla sicurezza con 21 per giocare dopo un’ottava sconfitta di alto livello.“Non ci sono domande”, ha risposto Van Nistelrooy quando gli è stato chiesto Sky Sports se stesse considerando la sua posizione.“Ma si occupa di questa battuta d’arresto, un’altra. È quello che posso dire. Questa è una notte difficile, specialmente con la corsa della forma in cui ci troviamo.