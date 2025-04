Juventusnews24.com - Legrottaglie ottimista: «Tudor è uno dei nostri. La Juve tornerà a essere molto competitiva, spero lo faccia con lui in panchina»

di RedazionentusNews24sullae sul nuovo mister: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore bianconeroL’ex difensore, tra le altre die Milan, Nicolaha parlato a SportMediaset per analizzare l’arrivo disullabianconera.PAROLE – «è uno dei, poi ognuno ha il suo metodo e la sua idea di calcio, non c’è quella giusta o sbagliata. Alcuni si integrano bene in dei contesti e altri no: lui ha le caratteristiche per portare, anche a livello carismatico, qualcosa di nuovo. Ho già visto la sua idea nel primo tempo dell’Olimpico, malgrado ci sia ancora da lavorare. Piano, piano lantuslocon lui in».Leggi suntusnews24.com