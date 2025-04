Quotidiano.net - Legno-arredo-design: la top ten delle figure professionali più richieste

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 8 aprile 2025 – I sistemache in questi giorni celebra le eccellenze del Made in Italy al Salone del Mobile di Milano è “anche“ uno dei principali motori del lavoro in Italia. Sono 53mila le nuove assunzioni in programma nel corso del 2025 per i professionisti del sistema. Il settore manifatturiero da solo, che coinvolge le imprese che produconoe legnami e l’industria del mobile, ne richiederà 48mila. Sono questi i dati principali che emergono dallo studio di Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionaleAgenzie per il lavoro, che ha stilato la top ten dei profili più ricercati nel sistema LAD in Italia. L’indagine sulle 10piùè stata condotta su oltre 100mila annunci di lavoro sulle principali piattaforme, LinkedIn e Indeed, e su fonti terze qualificate.