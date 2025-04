Sport.periodicodaily.com - Legia Varsavia-Chelsea: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2024/2025. Gli inglesi, principali favoriti alla vittoria finale, dovranno vedersela contro i padroni casa che si preannunciato avversari ostici.si giocherà giovedì 10 aprile 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Wojska Polskiego.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I polacchi hanno sorpreso nella fase a girone unico dell’Europa League, vincendo quattro partite su sei per posizionarsi cosi al settimo posto. Non altrettanto bene stanno facendo in campionato dove, negli ultimi cinque incontri, hanno colto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, allontanandosi dalle posizioni di testa. I Blues hanno dominato la prima parte di questa competizione continentale vincendo sei gare su sei.