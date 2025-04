Leggo per te letture ad alta voce per genitori in attesa e neogenitori

Leggo per te" parte del programma "Nati per leggere", sostenuto da bibliotecari e pediatri italiani e a cui aderiscono le biblioteche del Comune di Piacenza, per. Ilpiacenza.it - "Leggo per te", letture ad alta voce per genitori in attesa e neogenitori Leggi su Ilpiacenza.it Giovedì 10 aprile, dalle ore 11 alle 12,30, al Centro per le Famiglie al civico 67 della Galleria del Sole, si terrà l’incontro "per te" parte del programma "Nati per leggere", sostenuto da bibliotecari e pediatri italiani e a cui aderiscono le biblioteche del Comune di Piacenza, per.

A Montefano da gennaio "Leggo per te", incontri di lettura per i bambini. In biblioteca a Senigallia la lettura di un romanzo a puntate per “Io Leggo Forte”. Letture e eventi per bambini nelle Biblioteche di Roma - Gennaio 2025. Raccontami una storia. Saluti romani in classe al liceo, studenti puniti con le letture di Calvino e Vittorini: «Dovranno ascoltare i. Leggere, secondo Cinzia Giorgio. Ne parlano su altre fonti

“Leggo per te”, giovedì 10 aprile al Centro per le Famiglie della Galleria del Sole - Giovedì 10 aprile, dalle 11 alle 12.30, presso il Centro per le Famiglie al civico 67 della Galleria del Sole, si terrà l’incontro “Leggo per te” parte ... (piacenzasera.it)