Anteprima24.it - Lega Pro, il nuovo pallone ufficiale sarà fornito da Decathlon

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPro eannunciano con piacere l’avvio di una partnership strategica, che vedrà l’azienda leader internazionale nel settore sportivo affiancare laPro in qualità di Sponsor Tecnicoper le prossime quattro stagioni sportive, con la fornitura delper la serie C. Questa collaborazione sinergica pone le basi per una crescita congiunta e un sostegno concreto al calcio italiano.L’accordo vedecomeredelutilizzato in tutte le competizioni organizzate daPro dalla stagione sportiva 2025-26 fino al termine di quella 2028-2029. Questa collaborazione si estende anche al supporto delle Rappresentative NazionaliPro, i cui giovani atleti vestiranno, testimoniando un impegno condiviso verso il futuro del calcio.