Unlimitednews.it - L’economia del vino, sfide e opportunità tra Europa e competitività

Leggi su Unlimitednews.it

VERONA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi al Vinitaly “del: Strategie,tra”, l’evento presso lo stand di Confagricoltura per presentare la terza edizione del “Rapporto sulladelle regioni del”, realizzato da Nomisma Wine Monitor in collaborazione con UniCredit e dibattere, alla luce risultanze dell’analisi, sui complessi scenari che il settore vitivinicolo italiano dovrà affrontare.Alla presentazione del Rapporto da parte di Denis Pantini, Responsabile Nomisma Wine Monitor, è poi seguito un confronto, moderato dal giornalista Luciano Ferraro, tra Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura e Remo Taricani, Deputy Head of Italy UniCredit sulle tendenze, le criticità e le, attuali e prospettiche, che gli operatori della filiera vitivinicola italiana devono gestire.