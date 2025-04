Ilgiorno.it - Lecco, tre ragazzini di 12 anni vittime del branco: “Minacciati con il coltello, volevano i soldi”

– Tredi 12aggrediti dal. “Ci hanno minacciato con un”, raccontano ancora sotto shock i tre. È successo a, in centro, sul sagrato della basilica di San Nicolò, in pieno giorno. I tre amici ono stati circondati da alcuni ragazzi poco più grandi: verosimilmente italiani di seconda generazione. Le tredi turno senza accorgersene si sono ritrovati accerchiati, sopraffatti e senza via di uscita. Uno degli aggressori ha estratto di tasca una serramanico e l’ha puntato contro i tre. Un passante ha fortunatamente visto lo strano drappello, ha intuito che stava accadendo qualcosa di brutto ed è intervenuto: i baby criminali sono così sciamati via di corsa, senza proseguire oltre. “Gli episodi violenti registrati asono tre volte tanto rispetto ai reati commessi nei paesi di provincia”, spiegano il consigliere regionale Giacomo Zamperini, il capogruppo in Consiglio comunale Filippo Boscagli e il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Massimo Sesana.