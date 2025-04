Le vacanze romane di Carlo e Camilla | la villa in cui alloggiano e i festeggiamenti per il 20 anniversario di nozze

Carlo III e la regina Camilla sono atterrati nella capitale accolti dal cielo terso di un pomeriggio di sole primaverile. A scortarli due caccia F-35 dell'Aeronautica Militare italiana. Sorridente e di buon umore, la coppia ha dato così inizio a una visita definita “storica” non. Milleunadonna.it - Le vacanze romane di Carlo e Camilla: la villa in cui alloggiano e i festeggiamenti per il 20° anniversario di nozze Leggi su Milleunadonna.it “Siamo felici di essere qui a Roma”. ReIII e la reginasono atterrati nella capitale accolti dal cielo terso di un pomeriggio di sole primaverile. A scortarli due caccia F-35 dell'Aeronautica Militare italiana. Sorridente e di buon umore, la coppia ha dato così inizio a una visita definita “storica” non.

