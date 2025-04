Le ultime sul caso di Ilaria Sula Colonnine elettriche razziate a Roma ASCOLTA il podcast di oggi 8 aprile

ASCOLTA il podcast RomaTodaily su SpotifyLe notizie di oggi, martedì 8 aprile, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ASCOLTAre su Spotify, Apple podcast e i maggiori servizi di streaming. Romatoday.it - Le ultime sul caso di Ilaria Sula. Colonnine elettriche razziate a Roma. ASCOLTA il podcast di oggi 8 aprile Leggi su Romatoday.it ilTodaily su SpotifyLe notizie di, martedì 8, a, lette e commentate da Lorenzo Nicolini nelgratuitoTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si puòre su Spotify, Applee i maggiori servizi di streaming.

A Terni i funerali di Ilaria Sula. La madre di Mark Samson indagata per occultamento di cadavere. Ilaria Sula, le ricerche finiscono nel peggiore dei modi: trovata morta. Ilaria Sula, le indagini sulla madre di Mark Samson nell'occultamento del cadavere. Ilaria Sula, i segreti del delitto nei pc dei ragazzi. Ai genitori di Mark Samson vietato uscire dall'Italia: «Sono a disposizione». A Terni i funerali di Ilaria Sula, malore per la mamma. Si indaga sulla madre dell’ex fidanzato. Funerali Ilaria Sula, il padre chiede giustizia: "Mia figlia era un angelo, chi l'ha uccisa marcisca in carcere". Ne parlano su altre fonti

Ilaria Sula, l'ultima notte a casa di Mark per riavere i vestiti. L'sms all'amica, poi è sparita: alle 18 gettata nel dirupo, la ricostruzione - Si erano definitivamente lasciati il 19 marzo, la relazione dopo settimane di alti e bassi era stata chiusa e Ilaria, sei giorni dopo, ovvero il 25, va a casa di Mark Samson in via Homs, al quartiere. (ilmessaggero.it)

Il femminicidio di Ilaria Sula, le coinquiline: “Abbiamo perso una nostra sorella” - Nel palazzo di San Lorenzo dove viveva la studentessa uccisa dal suo ex: “È un dolore enorme”. Il fratello sui social: “Sempre e per sempre nel mio cuore” ... (repubblica.it)

“Ilaria Sula uccisa mentre i genitori dell’ex erano in casa”: cosa si sa finora dell’indagine su Samson - Ilaria Sula è stata uccisa la sera del 25 marzo nell’ appartamento di famiglia di Mark Samson, il 23enne ex fidanzato arrestato nella notte. La studentessa di Terni è stata colpita da diverse coltella ... (ilfattoquotidiano.it)