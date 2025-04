Quotidiano.net - Le ultime ore del Titanic svelate dalla ricostruzione 3D. I dettagli inediti sull’impatto con l’iceberg

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 aprile 2025 – Una scansione digitale del relitto delha rivelato nuovisulleore del transatlantico britannico. La replica, tridimensionale, fornisce la prima visione completa della nave, affondata nel 1912 dopo la collisione con un iceberg. National Geographic e Atlantic Productions inseriranno le nuove scoperte nel documentario “: The Digital Resurrection”. La riproduzione 3D del relitto Ilera stato concepito per essere tra i transatlantici più lussuosi dell’epoca. Disponeva di una sala radio, di una piscina interna, di un bagno turco, persino di una palestra. Non era solo sinonimo di sfarzosità, ma anche di sicurezza: era praticamente “inaffondabile”, secondo i suoi costruttori. E invece, è tristemente passato agli annali per il suo naufragio, che ha provocato la morte di 1500 persone.