Le terapie a un bimbo autistico di 4 anni vanno garantite | l' Angsa vince la battaglia in tribunale

Angsa Abruzzo: le terapie e i trattamenti previsti dal certificato dell'unità di valutazione multidisciplinare del 6 settembre 2024 per un bimbo autistico di 4 anni vanno garantite dalla Asl che sia per via diretta o attraverso una struttura convenzionata.

