Quotidiano.net - Le tensioni per il Viminale: affondo di Salvini, poi la frenata

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 aprile 2025 – ??????Dopo aver sbattuto contro un muro senza crepe, Matteoingrana la retromarcia, lasciandosi aperto solo uno spiraglio minimo: “Io al ministero dell’Interno? Me lo hanno chiesto in tanti, io ritengo che Piantedosi, oltre a essere un leale servitore dello Stato, sia anche un ottimo ministro. Come ha detto lui, anche io lo sono stato: potrei tornare in futuro. Semmai ne parlerò con lui e con Meloni”. All’ora di cena, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, il Capitano alza bandiera bianca: “Il governo è unito”, dice. È appena terminato il duplice vertice a Palazzo Chigi in cui tutti giurano che ilnon è stato nemmeno nominato. Difficile crederlo, ma non si sa mai. Comunque, l’azzardo del vicepremier leghista aveva incontrato nel corso della giornata una impressionante raffica di rifiuti.