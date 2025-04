Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 8 aprile

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Le vostre cose andranno per il meglio, ci penseranno il sole, il mare, i prati, le montagne. ci penseranno questeche vi assistono con gentilezza. Stimolazioni astrali al cambiamento sono forti ma non cosi urgenti, prendete un giorno per riflettere. Luna sarà domani in postazione ideale per affari, oggi è bellissima per l'amore. Allungate il passo nelle conquiste, avete molti amici che vi presentano altri amici. Toro Di tutte le quadrature (aspetto di 90 gradi tra due o più pianeti), quella tra Luna e Urano, che si verifica nella prima parte del giorno, non è pericolosa per le questioni economiche.