Ilnapolista.it - Le prime parole di Brignone dopo l’infortunio: «Non so ancora quanto ci vorrà. Lunedì inizierò la fisioterapia»

Leggi su Ilnapolista.it

Ledi Federicaall’uscita dalla clinica La Madonnina di Milano dove ha subito un lungo intervento per rimediare alla frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone.Leggi anche:, il medico della federazione Panzeri: «Operiamo subito. L’osso si è rotto in modo significativo»: «Infortunio più tosto di quello che mi immaginavo»Di seguito le dichiarazioni di Federica:«La cosa principale ringraziare chi mi ha soccorso, come mi hanno preso i Carabinieri e soprattutto la federazione. Mi sono resa conto post intervento diho rischiato. Pensavo “ma si mi sono rotta il tibia, il perone”. Grazie a tutti, hanno fatto di tutto per curarmi subito. Succede, così è tosta. è ovviamente un po’ troppo ma ho ricevuto talmente tanto affetto che ringrazio tutti».