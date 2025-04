Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 aprile: la rassegna stampa

I dazi dominano le aperture, con il crollo delle Borse a livello mondiale e il fiume di denaro "bruciato" in poche ore. Poi ancora spazio ai funerali delle due ragazze uccise a Roma e Messina, al viaggio in Italia di Carlo e Camilla e al ritorno della Champions League con l'Inter in campo. Questi alcuni dei temi che trovano spaziosulledei giornali in edicola