Le penultime lettere di Mario Rui - Al Napoli nei secondi tempi applicano i dazi a centrocampo.

LediRui, n. 1*Caro Salvatore,Come stai? Sei mai stato al Dall’Ara di lunedì sera? Certe volte può fare davvero freddo anche se è aprile. Io mi ero coperto bene, un po’ per ripararmi e un poco per non dare nell’occhio. Capirai bene che da quando ho deciso di continuare a seguire ile, in generale, il campionato italiano, preferisco che non mi si riconosca, non vorrei sembrare uno che si interessi di questioni che non lo riguardano più. O, peggio ancora, come diceva una mia vicina di casa a, ‘na ciucciuettola ‘e male augurio. Ho deciso di scrivere a te e ad altri amici ogni tanto per non restare sempre ingabbiato alla brevità (e alla fragilità) da whatsapp, alle faccine. Ma ti sembro uno da emoticon, io?Rimango un tifoso delc’è poco da fare e come tale mi comporto.